Американские ученые выяснили, как избавиться от беспокойных мыслей

22.12.2020, 5:14, Новости дня

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Избавиться от беспокойных мыслей не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Исследование американских ученых, во время которых группу добровольцев просили забыть о чем-то плохом, проводились параллельно с фиксацией мозговой активности на МРТ.

Всего в экспериментах приняли участие 60 человек, уточняют ученые. Почти во всех случаях лучше срабатывал один метод и хуже – другой.

Так испытуемым трудно было избавиться от навязчивых мыслей, когда их просто просили не думать о плохом. И наоборот, когда происходила замена, мозг быстро очищался от негатива. Таким образом, чтобы избавиться от беспокойных мыслей, нужно просто отвлечься, переключиться на другие объекты, темы и т.д. Метод выглядит очень простым, но он – действует!