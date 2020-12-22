 

В Нидерландах обнаружены следы цивилизации, существовавшей 7 тысяч лет назад

22.12.2020, 5:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители Лейденского университета (Нидерланды) сообщили, что во время раскопок на территории страны обнаружены следы древней цивилизации.

Речь идет о доисторическом варварском обществе, говорят специалисты. Найдены наконечники стрел, изготовленные из костей человека. По предварительным данным, артефактам не менее семи тысяч лет.

Скорее всего, их владельцем был житель древней страны Доггерленд, которая простиралась от Великобритании до континентальной Европы. Она существовала в период примерно от 7500 до 5300 до нашей эры. Напомним, что в те времена пролива между нынешней Англией и Францией не существовало, так как уровень океана был значительно ниже. На острова можно было перейти по суше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / В Одесской области злоумышленники пытались присвоить 1300 гектар земли

03.11 / Россиянин погиб при крушении лодки в Турции

10.07 / Эрдоган сделал собор Святой Софии мечетью

27.08 / В переработке батареек может помочь апельсиновая кожура

27.07 / Израиль заявил о предотвращении попытки проникновения террористов из Ливана

19.11 / В тюрьмах и СИЗО Украины зафиксировали 554 случая заболевания COVID-19. В учреждениях содержат 50,8 тыс. человек

01.11 / Skoda подняла цены на две модели в России

21.11 / “Судиться намного дороже, чем уплатить штраф”. Малюська прокомментировал закон о ношении масок

26.11 / Госдума утвердила бюджет РФ на 2021-2023 годы

12.09 / Правоохранители расследуют фальсификации детективов НАБУ по делу “Роттердам плюс” – Вовк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска