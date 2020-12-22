В Нидерландах обнаружены следы цивилизации, существовавшей 7 тысяч лет назад

22.12.2020, 5:14, Новости дня

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Представители Лейденского университета (Нидерланды) сообщили, что во время раскопок на территории страны обнаружены следы древней цивилизации.

Речь идет о доисторическом варварском обществе, говорят специалисты. Найдены наконечники стрел, изготовленные из костей человека. По предварительным данным, артефактам не менее семи тысяч лет.

Скорее всего, их владельцем был житель древней страны Доггерленд, которая простиралась от Великобритании до континентальной Европы. Она существовала в период примерно от 7500 до 5300 до нашей эры. Напомним, что в те времена пролива между нынешней Англией и Францией не существовало, так как уровень океана был значительно ниже. На острова можно было перейти по суше.