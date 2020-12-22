 

MediaTek выпустит новый 6 нм процессор для смартфонов

22.12.2020, 2:32, Новости дня
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Как стало известно, ведущий мировой производитель процессоров для мобильных гаджетов компания MediaTek создает новый процессор, который будет выпускаться по технологии 6 нм. Предположительно, он сможет обеспечить частоту до 3,2 ГГц.

Данная информация попала в сеть, благодаря сообщению авторитетного инсайдерского источника. Чип будет состоять из ядер ARM Cortex-A78, отмечает он. Скорее всего, производство будет налажено на заводе тайваньской фирмы TSMC.

Также не трудно догадаться, что устройства с данным чипом станут поддерживать формат связи 5G, ведь без этого уже нет смысла создавать новые гаджеты. По мнению экспертов, MediaTek скоре станет основным конкурентом для компании Qualcomm на рынке процессоров для смартфонов с поддержкой пятого поколения беспроводной передачи данных.



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