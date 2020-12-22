 

В обновлении Windows 10 опять появилась критическая ошибка

22.12.2020, 1:38, Новости дня
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Серьезная ошибка в обновлении операционной системы Windows 10 приводит к сбоям в работе компьютеров. Известны случаи, когда вся система приходила в нерабочее состояние. Устройство при этом невозможно было перезапустить, сообщают СМИ.

Проблема пришла вместе с обновлением KB4592438, отмечают эксперты. Его начали устанавливать с 8 декабря. Как минимум, пользователи сталкивались с ростом потребления ресурсов, в результате чего процессоры начинали работать на грани возможного.

Кроме того, наблюдались зависания при входе в YouTube, а многие старые видеоигры вообще невозможно было запустить. Также зафиксированы случаи повреждения файловых систем на SSD и возникали другие серьезные проблемы.



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