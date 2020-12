Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса

22.12.2020, 0:50, Новости дня

Новоизбранному президенту США Джо Байдену сделали прививку против коронавируса. Процедуру транслировали в прямом эфире, сообщает CNN.

Байден привился в госпитале в Ньюарке, штат Делавэр. Он заверил американцев в безопасности вакцины, созданной компаниями Pfizer и BioNTech.

Прививку избранному президенту США сделали через неделю после того, как первые дозы вакцины были введены медицинским работникам, и через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило разрешение на экстренное использование препарата.

Новая первая леди Джилл Байден получила вакцину перед тем, как был привит ее супруг.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech уже одобрена для использования рядом стран, в том числе Великобританией, Канадой, США, Швецией и Бахрейном.

В Германии утверждают, что такая вакцина эффективна также против нового штамма коронавируса.

21 декабря Европейское медицинское агентство рекомендовало предоставить разрешение на использование в странах Евросоюза вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.