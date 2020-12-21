В Харьков привезли тело Кернеса

21.12.2020, 21:14, Новости дня

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В харьковском аэропорту приземлился самолет с телом мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает местное издание “Объектив”.

Сейчас перед входом в терминал находятся вице-мэр Харькова Евгений Водовозов и директор департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Журналистам сообщили, что к ним выйдет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Также, по данным издания, в аэропорту находится экс-председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. Мэра похоронят 23 декабря.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять Терехов.