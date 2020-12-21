Путин исполнил мечту мальчика и покатался с ним на коньках

21.12.2020, 21:04, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика Димы из Челябинской области, мечтавшего покататься на коньках, и вышел вместе с ним на лед на Красной площади.

Путин вышел на каток возле Кремля. Президент пообещал Диме поиграть с ним в хоккей, передает РИА «Новости».

Ранее Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.

Напомним, в акции «Елка желаний» принял участие президент РФ Владимир Путин. Уже третий год подряд глава государства исполняет желания участников благотворительной акции «Елка желаний». В этом году президент выбрал два желания: 10-летнего Александра Колясникова из Тулы, который мечтает обнять настоящую панду и девятилетнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска, который мечтает посетить Красную Площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России.