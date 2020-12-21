Литвин: Ценность разговора Навального с путинским болваном не в истории про трусы. А в том, что деятельность команды отравителей – рутинная работа

21.12.2020, 20:20, Новости дня

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Если вы еще не посмотрели новое видео Навального, то обязательно посмотрите. Получился очень крутой разговор с одним из болванов, который работает в путинской команде отравителей. Ценность этого разговора даже не в том, что этот болван сдал всю команду. И не в истории про трусы Навального. А в том, что совершенно ясно из разговора, что деятельность этой команды – рутинная работа.

Вслушайтесь в то, что говорит этот болван: главный вывод, который можно сделать, – они “работали” не только по Навальному. Это один из самых важных нюансов всей истории с “Новичком” – они используют такие вещества именно потому, что они крайне эффективны, и против далеко не только Скрипалей или Навального.

Мы знаем только несколько неудачных случаев применения, а сколько было попыток и сколько было удачных случаев – мы как раз не знаем. Уверен, что после Путина многие истории смертей будут оценены по-другому. Кто-то типа впал в депрессию и совершил самоубийство, у кого-то типа были проблемы с сердцем, у кого-то еще что-то случилось.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора