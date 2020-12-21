Россия планирует построить в Севастополе радиолокационную станцию – Шойгу

21.12.2020, 15:52, Новости дня

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах в 2021 году построить в оккупированном Крыму радиолокационную станцию (РЛС) “Яхрома”. Такую идею он высказал на расширенной коллегии военного ведомства 21 декабря, говоря о проектах на 2021 год. Трансляцию его речи вело агентство РИА Новости в YouTube.

“Начать работы по строительству РЛС “Яхрома” в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее (Амурская область)”,– заявил Шойгу.

Других деталей министр не привел. Минобороны России планирует также достроить радиолокационную станцию высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опытное боевое дежурство.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.