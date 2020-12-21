 

Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса

21.12.2020, 14:58, Новости дня
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Российский музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров в интервью российскому агентству ТАСС заявил, что не торопится делать себе прививку от коронавируса.

По словам артиста, его останавливает отсутствие достаточных клинических испытаний. Шнуров подчеркнул, что никто сейчас не может сказать, как поведет себя вакцина спустя, например, два года.

Певец считает, что два месяца, в течение которых длились клинические испытания – это мало для экспертизы вакцины.

При этом Шнуров предположил, что со временем COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием.

Российскую вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

14 октября в России объявили о регистрации второй вакцины “ЭпиВакКорона”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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