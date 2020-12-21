 

В мэрии Харькова сообщили, когда прибудет самолет с телом Кернеса

21.12.2020, 14:58, Новости дня
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21 декабря в Харьков доставят тело скончавшегося в Германии мэра  города Геннадия Кернеса. Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, информирует ТСН.

Самолет ожидают в аэропорту Харькова в 19.00.

В ходе сегодняшней пресс-конференции, запись которой разместило в Facebook Общественное, Терехов отметил, что прилетит и семья Кернеса. Родственники мэра, по его словам, находятся “в шоковом состоянии”.

Секретарь горсовета подтвердил, что похороны состояться 23 декабря, Кернеса похоронят на 2-м городском кладбище в центре города. Будет организовано прощание с усопшим с соблюдением карантинных ограничений.

“Будет объявлен траур, распоряжение я подпишу”, – подчеркнул Терехов.

Он рассказал, что прощаться с Кернесом в Харьков могут приехать “очень много мэров” из Украины. С гостями из-за границы ситуация пока неясна из-за эпидемии.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. 

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять Терехов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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