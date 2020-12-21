Украинцы назвали Зеленского одновременно самым успешным политиком и главным неудачником 2020 года – опрос

21.12.2020, 14:58, Новости дня

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Украинцы назвали президента Украины Владимира Зеленского одновременно самым успешным политиком и главным неудачником 2020 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии.

14,5% опрошенных считают главу государства самым успешным политиком страны в этом году.

Следом идут нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко (9,2%), глава политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук (6,9%) и сопредседатель этой партии Юрий Бойко (5,4%), а также лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (5,4%).

Остальные политики набрали меньше 3%.

Звание “Неудачник 2020 года” тоже получил Зеленский. Таким его считают 28% украинцев.

13,8% опрошенных думают, что победить в этой “номинации” должен был Порошенко, 4,4% – бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, 2,8% – глава МВД Арсен Аваков, 2,7% – мэр Киева Виталий Кличко, 2,5% – Медведчук, 2,3% – Тимошенко.

Остальные политики набрали меньше 2%.

Опрос проводился с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.