В Млечном Пути может быть множество некогда обитаемых планет

21.12.2020, 14:52, Новости дня

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Любая цивилизация склонна к самоуничтожению. Поэтому продолжительность ее существования ограничена, считают ученые.

Согласно результатам исследования, опубликованным на ресурсе arXiv, даже в Млечном Пути некогда существовало множество цивилизаций. Обнаружить их мы не в состоянии, поскольку нас разделяет не только огромное расстояние в космосе, но и время.

Ученые из Калифорнийского технологического института провели ряд исследований и установили, что в Млечном Пути есть множество планет, на который, вероятнее всего, когда-то была разумная жизнь. Однако цивилизация на них не могла существовать слишком долго. Если она не уничтожала себя сама, то становилась жертвой какого-либо космического катаклизма.