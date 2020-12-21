 

Следующее поколение iPhone получит высокоскоростной Wi-Fi 6E

21.12.2020, 14:52, Новости дня
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Новые подробности в сети появились о технических данных следующего поколения iPhone 13. Смартфоны, по данным источника, получат высокоскоростную связь Wi-Fi 6E.

Напомним, что уже вышедшие на рынок смартфоны двенадцатой линейки поддерживают стандарт Wi-Fi 6. Следующий шаг производителя – улучшить беспроводную связь в диапазоне частот до 6 ГГц.

Как поясняют эксперты, высокоскоростной Wi-Fi 6E – это не роскошь, а требование времени. Дело в том, что в местах раздачи сигнала очень часто возникают перегрузки. В связи с этим производитель пытается увеличить скорость, чтобы решить проблему доступа для всех пользователей. Ориентиром является 2 Гбит/с и задержка максимум на 2 миллисекунды. Такие показатели не помешали бы уже сегодня. Но появятся они в смартфонах только в следующем году.



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