 

Путин оценил преимущества сотрудничества с AstraZeneca

21.12.2020, 13:32, Новости дня
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Сотрудничество российских ученых Центр имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов, сообщил президент Владимир Путин.

Компания AstraZeneca уже не первый год работает на российском рынке и успешно реализует ряд инвестиционных проектов, вкладывает средства в совместные исследования и подготовку кадров. Власти России, по словам Путина, «всячески будут поддерживать такое настроение» и со стороны AstraZeneca, и со стороны других партнеров, которые достаточно давно и активно работают в фармацевтической сфере в разных регионах России, передает ТАСС.

«Уверен, что сотрудничество российских коллег и в данном случае компании AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других – знаю, что ваша фирма работает как раз в этом направлении – жизненно необходимых препаратов», – сообщил российский лидер. Он поздравил участников с подписанием меморандума и пожелав успехов в «без всякого преувеличения чрезвычайно нужной и благородной работе».

Президент добавил, что подписанием такого меморандума российские ученые, инвестиционные структуры и представители компании-партнера AstraZeneca на практике выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения по объединению усилий.

Российские структуры и AstraZeneca «показывают пример лидерства в объединении международных усилий, приближая тем самым победу над этим опасным вирусом». «Мы искренне желаем всем, и я хочу это сейчас подчеркнуть, – всем коллегам, во всех странах мира, успехов. Мы знаем, что процесс идет непросто. Понимаем, что приходится работать с максимальным напряжением, идти, по сути, непроторенной дорогой – для всех причем. Видим и какие-то проблемы, которые у коллег возникают», – отметил Путин.

«Россия, безусловно, готова к такой совместной работе. Особенно в областях, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека», – заключил глава государства.

Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире инновационных фармкомпаний, англо-шведская AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V».



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