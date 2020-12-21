 

“Есть культовые группы, культовые личности”. Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы “Ленинград”

21.12.2020, 13:10, Новости дня
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Украинская актриса Дарья Трегубова, сыгравшая одну из главных ролей в клипе российской группы “Ленинград” на песню “Миг”, в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей заявила, что никогда бы не отказалась от этих съемок.

“Есть культовые группы, культовые личности. Я бы никогда не отказалась от съемок у [российской певицы] Земфиры, например. И в тот же момент меня не оставляют равнодушной вопросы соборности и единства Украины. Поверьте, что не “Ленинград” является нашим основным врагом”, – заявила актриса.

Она подчеркнула, что ее утвердили почти сразу после завершения кастинга.

“Возможно, это утвердили с [лидером группы Сергеем] Шнуровым. Мне было бы приятно так думать”, – поделилась Трегубова.

Группа “Ленинград” презентовала клип с участием Трегубовой 7 декабря. Анонсируя премьеру видео, Трегубова на своей странице в Instagram написала, что 20 лет является поклонницей группы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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