“Милая девочка без макияжа. Красотка!”, “Счастье в глазах человека”, “Очень настоящая”. NK показала, как выглядит без косметики
21.12.2020, 13:10,
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Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram снимки, для которых позировала с пиццей.
“Да или нет? Читтинг-день”, – написала она.⠀
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Подписчики прокомментировали пост.
“Такая милая девочка без макияжа. Красотка!” – отметила natali_zankieva.
“Счастье в глазах человека”, – написала ___armash___.
“Очень настоящая”, – прокомментировала vlad___zaiats.
“Смотрится очень аппетитно!” – заявила tarakinevgeny.
Читтинг – это загрузочный день – в который можно съесть запрещенные во время диеты продукты, не набрав лишний вес.
Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.
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