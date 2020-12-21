“Ничему тебя жизнь не учит”. Полякова отреагировал на выбор Мишиной на шоу “Холостячка”

21.12.2020, 13:10, Новости дня

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Украинская певица Оля Полякова прокомментировала выбор главной героины проекта “Холостячка” на СТБ актрисы Ксении Мишиной в финале шоу. Запись, которую певица разместила в Instagram Stories, разместили 20 декабря на YouTube-канале Glam Wish.

“Дорогие мои, посмотрела “Холостячку”. Что хочу сказать? Ну ты, Мишина, и … Ой, нельзя так, конечно, про людей. Ничему тебя жизнь не учит. Такого пацана прое… хала. Ну, видать, нравятся тебе американские горки. Ну что? Катайся”, – заявила Полякова.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Финал шоу “Холостячка” состоялся 18 декабря. Мишина, выбирая между шоуменом и сценаристом студии “Квартал 95” Александром Эллертом и бизнесменом Алексеем Тригубенко, отдала предпочтение Эллерту. Поклонники актрисы раскритиковали ее выбор.

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ “Крепостная”.

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