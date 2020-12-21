Турция приостановила полеты из Британии, Дании, Нидерландов и ЮАР

21.12.2020, 2:32, Новости дня

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Анкара приняла решение приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения в этих странах нового штамма коронавируса.

«Сообщалось, что из-за мутации коронавируса в Великобритании увеличилась скорость его передачи. По поручению президента и при координации нашего министерства транспорта и инфраструктуры принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР», – сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения более заразного штамма коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.