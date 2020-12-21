 

«Зеленая зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

21.12.2020, 2:32, Новости дня
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Ракетному обстрелу в воскресенье вечером подверглась «зеленая зона» в столице Ирака – Багдаде, информирует иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.

Согласно источнику, «зеленая зона» Багдада, где расположены иностранные дипмиссии и правительственные здания, была обстреляна тремя ракетами, передает РИА «Новости».

Как информирует телеканал Sky News Arabia, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. По информации телеканала Al-Arabiya, пострадавших при обстреле нет, граждане, проживающие около посольства США, были эвакуированы.

Место запуска ракет преступной группировкой установлено, сообщила пресс-служба органов безопасности страны. Ракеты упали на территории жилого комплекса в столичном квартале Кадисия. Согласно заявлению пресс-службы, в результате обстрела повреждены здания и несколько автомобилей, жертв среди местного населения нет.

Целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. Кроме того, обстрелам также подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу. В ноябре в результате ракетного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде погиб ребенок.

В сентябре администрация США предупредила власти Ирака о готовности закрыть американское посольство в течение двух или трех месяцев из-за обстрелов дипмиссий в Багдаде. 



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