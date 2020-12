Из-за распространения мутировавшего коронавируса в Совете ЕС проведут антикризисное совещание

21.12.2020, 2:24, Новости дня

В Совете Евросоюза 21 декабря совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19. Об этом 20 декабря сообщил официальный представитель Комитета постпредов стран Евросоюза Себастьян Фишер на своей странице в Twitter.

“Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены союза на срочное заседание кризисного механизма The integrated political crisis response завтра утром в 11.00 по местному времени (12.00 по Киеву)”, – заявил Фишер.

Он отметил, что в повестке дня координация действий Евросоюза по реагированию на выявленный в Соединенном Королевстве мутировавший коронавирус.

После Британии, заражения новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.