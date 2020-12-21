Infobae – чилийского президента оштрафовали на $3,5 тыс. за фото на пляже без маски

21.12.2020, 1:26, Новости дня

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Чилийскому лидеру Себастьяну Пиньере выписали штраф на сумму, эквивалентную приблизительно $3,5 тыс., пишет Infobae. Как поясняет издание, оштрафован он за фотографию с женщиной на пляже Качагуа: на этом снимке и президент Чили, и девушка, попросившая о совместном фото, в нарушение санитарных норм находятся на близком друг от друга расстоянии и без масок.



Reuters

Президента Чили Себастьяна Пиньеру оштрафовали на сумму, эквивалентную примерно $3,5 тыс., за несоблюдение санитарных норм по ношению масок в общественных местах и за фото с прохожими на пляже Качагуа, пишет Infobae.

Пиньера извинился за свой поступок и совершил, как указывается в статье, «явку с повинной» после того, как этот снимок ещё в начале декабря быстро разошёлся по социальным сетям.

Президент объяснил, что в тот день гулял один по пляжу недалеко от своего дома в прибрежном городке Качагуа, когда некая женщина узнала его и попросила с ней сфотографироваться. На селфи президент и женщина запечатлены без масок и на небольшом расстоянии друг от друга.

Как поясняет издание, в Чили действуют строгие правила использования масок в всех общественных местах. Кроме того, в стране введены серьёзные карантинные меры, в том числе ограничения на передвижение граждан. Нарушения караются различными способами, в том числе серьёзными штрафами и даже тюремными сроками.

С начала пандемии в Чили зарегистрировано более 580 тыс. случаев заражения COVID-19 и более 16 тыс. смертей от этой болезни.