Le Figaro – Европейские страны обрывают связи с Великобританией из страха перед новой мутацией коронавируса

21.12.2020, 1:26, Новости дня

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После сообщения об обнаружении в Англии нового штамма коронавируса правительства некоторых европейских стран приняли решение ограничить транспортные связи с Великобританией в целях защиты собственного населения, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, Нидерланды и Бельгия уже запретили полёты из Соединённого Королевства, а Германия и Франция всерьёз рассматривают такую возможность.



Reuters

Страх перед возобновлением эпидемии Covid-19 побуждает ряд европейских стран временно прекратить транспортное сообщение с Великобританией, пишет Le Figaro. После того, как Борис Джонсон объявил об очередном введении карантина Лондоне и Юго-Восточной Англии в связи с обнаружением «нового варианта вируса», который передается «гораздо легче», правительства других стран принимают решения в интересах защиты собственного населения, отмечает издание.

Франция, со своей стороны, настаивает на том, чтобы решение было принято на европейском уровне. Тем не менее, запрет транспортного сообщения с Великобританией, «вероятно», будет предпочтительным, заявил французским СМИ неназванный источник.

Первыми на новость о новой мутации вируса отреагировали Нидерланды. «Забор одного образца в Нидерландах в начале декабря выявил тот же вирусный штамм, что и в Великобритании. В ожидании более подробной информации и большей ясности о ситуации в Соединенном Королевстве Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов рекомендовал свести к минимуму риск внедрения нового штамма вируса в Нидерландах путем ограничения или контроля поездок из Соединенного Королевства», — говорится в заявлении правительства.

С 6 утра по местному времени в это воскресенье вступил в силу запрет на рейсы, перевозящие пассажиров из Великобритании, который будет действовать до 1 января 2021 года. Голландские власти также «рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта» для зарубежных поездок. «Поездка за границу сопряжена со значительным риском распространения коронавируса. Путешествуйте только в том случае, если это абсолютно необходимо»», — рекомендуют власти страны, намеренные обсудить эту тему со своими европейскими партнерами.

Бельгия также запретит полеты и поездки на поезде Eurostar из Великобритании, заявил по телевидению премьер-министр Александр де Кро. Этот запрет пока установлен всего на 24 часа и вступает в действие в полночь в воскресенье.

Берлин может последовать примеру этих правительств. Германия «всерьёз» планирует приостановить полеты из Южной Африки и Великобритании, сообщил источник, близкий к Минздраву.

Как напоминает газета, в это воскресенье министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый штамм «вышел из-под контроля», и будет «чрезвычайно сложно держать его под контролем, пока не будет применена вакцина». Европейским правительствам есть, о чём побеспокоиться, заключает издание.