Обнаружена межгалактическая «нить» длиной в 50 млн световых лет

21.12.2020, 1:24, Новости дня

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Астрономы из Боннского университета сообщают, что им удалось обнаружить газовый филамент на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли.

Филаментами называют «нити» очень разряженного и горячего газа, которые протянулись между галактиками. Количество материи в них настолько мало, что в земных условиях просто невозможно создать такой вакуум. Речь идет всего лишь о десятке частиц на кубометр объема.

В данном случае «нить» соединяет системы Abell 3391 и Abell 3395. Уникальность филамента в его необычной длине. Она составляет целых 50 миллионов световых лет, говорят ученые. О других аналогичных космических объектах такого же размера астрономам пока неизвестно. Этот – самый большой.