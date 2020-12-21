 

Стало известно о планах Байдена ввести санкции в ответ на «российские» кибератаки

21.12.2020, 0:44, Новости дня
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Команда избранного президента США Джо Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых РФ хакерских атак на американские госведомства, информирует Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

В качестве «ответных» шагов команда Байдена обсуждает как экономические меры, так и кибервзломы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Ответ должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников, но в то же время избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами – противниками со времен Холодной войны», – рассказал источник.

Он добавил, что главной целью будет создание эффективного механизма сдерживания и снижения вероятности кибершпионажа в будущем. Однако пока обсуждения носят теоретический характер, так как команде Байдена необходимо начать работу и получить доступ ко всем сведениям, чтобы уточнить дальнейшие шаги и планы.

Между тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедших кибератак. Он также не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. В то же время в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны. Россия отвергла обвинения.  



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