 

“Парламенту сложнее всего”. Разумков объяснил низкий рейтинг доверия Верховной Раде

21.12.2020, 0:36, Новости дня
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у парламента Украины низкое доверие общества из-за его открытости. Об этом он сказал в интервью телеканалу “Украина 24”.

“Парламенту в этом плане тяжелее всего. Мы как на ладони, потому что такой открытости, как есть в парламенте, и того, как транслируются заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни из Кабинета Министров”, – отметил Разумков.

По его словам, украинцы больше внимания обращают на негатив в ВР.

“Если что-то хорошее происходит, это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады”, – считает Разумков.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, наибольшее недоверие у украинцев вызывают российские СМИ (79,7%), украинские чиновники (78,1%), судебная система (77,3%), Верховная Рада (75,8%), правительство (74,7%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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