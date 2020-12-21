 

В США клиент ресторана оставил $5,6 тыс. чаевых

21.12.2020, 0:36, Новости дня
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В городе Толедо штата Огайо (США) один из гостей ресторана оставил чаевые в размере $5,6 тыс. Об этом 20 декабря сообщает CNN. 

По информации телеканала, клиент, который захотел остаться анонимным, пообедав в ресторане “Souk Mediterranean Kitchen” оставил “на чай” всем 28 сотрудникам учреждения, включая тех, кто не работал в этот день. После разделения каждый сотрудник забрал домой по $200.

Владелец и шеф-повар ресторана Мусса Саллух рассказал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 несколько сотрудников заведения не могли позволить себе приобрести рождественскую елку или подарки для своей семьи. Он отметил, что только благодаря щедрым чаевым, это стало возможным.

Саллух открыл ресторан в октябре 2019 года и пытается сохранить его в условиях пандемии. 

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря в стране выявлено 17,5 млн случаев COVID-19, умерло более 315 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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