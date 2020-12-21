В оккупированном Крыму завели около 150 дел за уклонение от службы в армии РФ – правозащитники

21.12.2020, 0:36, Новости дня

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На конец ноября правозащитники зафиксировали 147 уголовных дел за уклонение от службы в Вооруженных силах России в оккупированом Крыму. Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы.

По ее данным, эти дела переданы на рассмотрение в “суды” оккупированного полуострова. По 142-м вынесены приговоры, еще 5 находятся на стадии рассмотрения.

В ноябре правозащитники зафиксировали три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по статье об уклонении от службы.

“Примечательно, что одно из новых дел возбуждено в отношении Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье в 2018 году”, – отметили в Крымской правозащитной группе.

Россия нарушает международное право, призывая в свои вооруженные силы жителей оккупированного ею Крыма. Об этом 11 июня в Twitter заявила миссия Украины в ООН.

По информации Министерства иностранных дел Украины, с 2015-го по 2019 год в вооруженные силы РФ было призвано не менее 18 тыс. жителей Крыма.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.