Названа дата приостановки авиасообщения между Германией и Британией

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20.12.2020, 23:50, Новости дня
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Германия с полуночи 21 декабря (02.00 мск) до 6 января приостановит авиасообщение с Великобританией из-за выявления в этой стране новой мутации коронавируса, сообщил таблоид Bild со ссылкой на план правительства.

Как отмечает издание, запрет на взлет и посадку не будет касаться грузовых самолетов, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи, с понедельника вводятся ограничения для ЮАР.

По его словам, новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании и ЮАР, является ожидаемым событием для пандемии, но «более быстрое распространение (вируса), что подозревается в отношении этой мутации, многие изменяет». «Поэтому важно прекратить сообщение (Великобритании) с Германией, но также и с континентальной Европой», – сообщил Шпан в эфире телеканала ARD.

Он пояснил, что информации пока мало и властям необходимо действовать осторожно. «Поэтому в результате кооперации с министерством транспорта все самолеты из Великобритании с полуночи отменяются. Завтра мы опубликуем постановление федерального правительства об ограничении въездов из Великобритании и ЮАР, где есть схожая мутация коронавируса», – добавил Шпан.

Ранее представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц сообщила, что Германия планирует ограничить сообщение с Великобританией и ЮАР, где была обнаружена новая мутация коронавируса.

Напомним, британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Британии Чехия ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Также недельный карантин для прилетевших из Британии ввела Греция. Кроме того, Италия и Германия решили прервать авиасообщение с Великобританией.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.



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