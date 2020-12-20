В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

20.12.2020, 23:50, Новости дня

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За сутки в Москве умерли 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – сказали в штабе, передает ТАСС.

Всего за время пандемии в столице умерли 10 469 человека с коронавирусом.

Напомним, власти Москвы не планируют вводить из-за коронавируса такие же строгие ограничения, как в Европе. С понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.