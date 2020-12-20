 

В Италии выявили первый случай заражения новым мутировавшим коронавирусом

20.12.2020, 23:42, Новости дня
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В Италии  подтвердили первый случай заражения новой вариацией коронавируса, которую изначально зафиксировали в Соединенном Королевстве. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца в эфире телеканала Tg1, его слова наводит Libero Quotidiano.it.

По информации министра, инфицированный и его партнер недавно вернулись из Британии в Италию через римский аэропорт Фьюмичино. Они и их близкие изолированы.

Штамм новой вариации коронавируса нового типа выявлен в анализах одного из заразившихся в научном департаменте военного госпиталя “Челио”, добавил он.

Ранее заражения новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии и Дании.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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