 

В Дании эксгумируют 4 млн норок, убитых из-за коронавируса

20.12.2020, 23:42, Новости дня
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Парламент Дании 20 декабря проголосовал за то, чтобы через шесть месяцев в стране откопали тушки всех убитых в стране из-за коронавируса норок. Об этом сообщило министерство продовольствия и ветеринарии Дании.

Министерство представило три варианта эксгумации и унитожения почти 4 млн убитых животных. Парламент выбрал вариант, который предусматривает выкапывание и дальнейшую утилизацию как комерческих отходов. Трупы норок сожгут на мусоросжигательных заводах.

По мнению преставителей министерства, через полгода норки не будут представлять опасности заражения для людей, которые будут задействованы в этом процессе.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

В апреле стало известно о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. 

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была “настолько серьезной”, что ждать принятия соответствующего закона не могли.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили коронавирус, под подозрением находится еще 25 ферм, сообщило в Twitter Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

19 ноября минздрав Дании объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок мутацией коронавируса SARS-CoV-2, которая известна как Cluster 5. В ведомстве считают, что этот штамм вируса исчез.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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