Болгария решила приостановить авиасообщение с Британией

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20.12.2020, 21:02, Новости дня
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Правительство Болгарии приняло решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения мутации коронавируса в этой стране, сообщила правительственная пресс-служба.

«На заседании правительства была обсуждена реакция Болгарии в связи с новым штаммом коронавируса, обнаруженного в Великобритании. После того как распоряжением министра здравоохранения введен десятидневный карантин для всех прибывающих на территорию Болгарии из Великобритании, на встрече у премьер-министра принято решение приостановить полеты из Болгарии в Великобританию и обратно с 21 декабря по 31 января», – приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, закрыть границы с Великобританией из-за новой мутации COVID также решила Ирландия. Как информирует газета Irish Times, с полуночи 21 декабря вводится 48-часовой запрет на въезд в Ирландию из Великобритании, ограничения коснутся не только авиасообщения, но и морского сообщения, передает РИА «Новости».

Напомним, британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Британии Чехия ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Также недельный карантин для прилетевших из Британии ввела Греция. Кроме того, Италия и Германия решили прервать авиасообщение с Великобританией.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.



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