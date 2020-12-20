 

В США погиб сын миллиардера Рэя Далио

20.12.2020, 20:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио 19 декабря на своей странице в Twitter сообщил о гибели своего сына Девона Далио в ДТП.

“Я с большой болью делюсь с вами тем, что вчера мой 42-летний сын погиб в автокатастрофе”, – написал предприниматель.

It is with great pain that I am sharing with you that my 42 year old son was killed in a car crash yesterday. My family and I are mourning and processing and would prefer to be incommunicado for the time being.

— Ray Dalio (@RayDalio) December 19, 2020

Greenwich Time, ссылаясь на местную полицию, сообщает, что трагедия произошла в штате Коннектикут. Автомобиль Audi 2016 года, под управлением Далио, врезался в магазин Verizon в торговом центре и сгорел. По предварительным данным, бензобак автомобиля лопнул при аварии.

У него остались жена и дочь, его родители и три брата.

Согласно информации на странице мужчины в LinkedIn, он работал менеджером проекта в Bridgewater Associates, а также был членом совета директоров Dalio Foundation.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Создана электронная кожа, которая способна реагировать на боль

26.06 / Мнения: В Конституцию заложили страховку для России

27.10 / Водонаева раскрыла детали скандала с таксистом

19.08 / Швеция решила заморозить часть направляемой Белоруссии помощи

17.11 / Госдума РФ поддержала законопроект о “пожизненной неприкосновенности” для Путина

09.10 / Врач президента заявил о завершении лечения Трампа от коронавируса

03.07 / Премьер Франции подал в отставку

24.07 / “ПриватБанк” заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли в США $760 млн

05.11 / Спорт: РФ предлагают сомнительный чемпионат по футболу

25.06 / У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции “Сад памяти”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска