В США погиб сын миллиардера Рэя Далио

20.12.2020, 20:02, Новости дня

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио 19 декабря на своей странице в Twitter сообщил о гибели своего сына Девона Далио в ДТП.

“Я с большой болью делюсь с вами тем, что вчера мой 42-летний сын погиб в автокатастрофе”, – написал предприниматель.

It is with great pain that I am sharing with you that my 42 year old son was killed in a car crash yesterday. My family and I are mourning and processing and would prefer to be incommunicado for the time being.

— Ray Dalio (@RayDalio) December 19, 2020

Greenwich Time, ссылаясь на местную полицию, сообщает, что трагедия произошла в штате Коннектикут. Автомобиль Audi 2016 года, под управлением Далио, врезался в магазин Verizon в торговом центре и сгорел. По предварительным данным, бензобак автомобиля лопнул при аварии.

У него остались жена и дочь, его родители и три брата.

Согласно информации на странице мужчины в LinkedIn, он работал менеджером проекта в Bridgewater Associates, а также был членом совета директоров Dalio Foundation.