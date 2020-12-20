 

“Вместо подарков себе и друзьям”. Папа Франциск призвал перед Рождеством помочь нуждающимся

20.12.2020, 20:02, Новости дня
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Папа римский Франциск призвал верующих не жаловаться во время пандемии коронавирусной инфекции на то, что она ограничивает какие-то возможности. Об этом он сказал 20 декабря во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, пишет Vatican News.

По его словам, вместо того, чтобы жаловаться, можно сделать что-то для тех, кто имеет еще меньше. Папа призвал не делать “энный подарок себе и друзьям”, а помочь нуждающимся.

Франциск посоветовал молиться вместо того, чтобы “гоняться за покупками”, потому что “потребительство похитило у нас Рождество”.

Рождество – один из главных христианских праздников. Католики и протестанты празднуют его в ночь с 24-го на 25 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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