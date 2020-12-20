Германия решила ограничить авиасообщение с Британией и ЮАР

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20.12.2020, 19:48, Новости дня
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Германия планирует ограничить сообщение с Великобританией и ЮАР, где была обнаружена новая мутация коронавируса, сообщила представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

«Из-за сообщений о мутации коронавируса федеральное правительство намерено ограничить передвижение между Германией и Великобританией, а также Южной Африкой. В настоящее время разрабатывается постановление. Федеральное правительство находится в контакте с европейскими партнерами», – написала Фитц в Twitter.

Ранее британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.



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