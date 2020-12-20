Чехия ввела карантин для прибывающих из Британии

20.12.2020, 19:48, Новости дня

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Чехия ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании, где была обнаружена новая мутация коронавируса сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В пресс-службе уточнили, что обязанность прохождения домашней самоизоляции распространяется на тех, кто более одних суток находился в Великобритании. Десятидневный карантин может быть досрочно прекращен, если через пять дней после его начала тесты продемонстрируют у прибывших отрицательный результат на коронавирус, передает ТАСС.

Между тем пассажирское авиасообщением между Чехией и Великобританией пока действует.

Ранее британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Британии Чехия ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Также недельный карантин для прилетевших из Британии ввела Греция. Кроме того, Италия и Германия решили прервать авиасообщение с Великобританией.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.