Евросовет созвал совещание для обсуждения ситуации с COVID в Британии

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20.12.2020, 19:48, Новости дня
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Евросовет созвал совещание представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации с новым типом коронавируса в Великобритании, сообщил источник в институтах власти ЕС.

«Кабинет председателя (Евросовета Шарля – прим. ВЗГЛЯЛ) Мишеля созвал заседание для обмена информацией на уровне столиц (стран ЕС – прим. ВЗГЛЯД) о последних событиях в отношении варианта вируса и мерах, связанных с ним», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Британии Чехия ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Также недельный карантин для прилетевших из Британии ввела Греция. Кроме того, Италия и Германия решили прервать авиасообщение с Великобританией.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.



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