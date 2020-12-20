Сборная РФ по хоккею выиграла Кубок Первого канала

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20.12.2020, 18:00, Новости дня
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Сборная РФ по хоккею стала победителем домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала, который завершился в Москве, обыграв в заключительном матче команду Финляндии.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу России. У победителей отличился Вадим Шипачев (14-я минута), а затем дубль оформил Дмитрий Воронков (24 и 29), по шайбе забросили Павел Карнаухов (59) и Андрей Кузьменко (60). У финнов шайбу забросил Харри Песонен (37), передает РИА «Новости».

Россияне выиграли все три матча домашнего этапа, набрав в итоге восемь очков. Сборная Финляндии (3 очка) осталась на третьем месте, вторую строчку заняла команда Швеции (4), а последнюю четвертую – сборная Чехии (3).

Ранее сообщалось, что российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли первое место в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в германском Дрездене.



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