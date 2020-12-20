 

В Днепре с балкона квартиры сняли более 500 летучих мышей

20.12.2020, 17:22, Новости дня
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20 декабря сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепре вытащили с балкона квартиры в одной из многоэтажек города более 500 летучих мышей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Жители дома на улице Коробова сообщили, что под обшивкой балкона слышны звуки летучих мышей. Спасатели демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили под ней стаю летучих мышей.

Более 500 рукокрылых сложили в картонные коробки с отверстиями, чтобы животные могли дышать.

“Спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в Харькове”, – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3590734471013218

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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