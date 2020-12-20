В мире: Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

20.12.2020, 17:06, Новости дня

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C Украины приходят новые сообщения о потешном процессе над Иосифом Сталиным – «прокуратура республики Крым» ищет для вождя народов адвоката. По какому обвинению Киев собирается судить Сталина, почему процесс с юридической точки зрения выглядит анекдотом – и каким образом его реальная политическая цель связана с Россией и Крымом?

До 1983 года в Римской католической церкви существовала должность promotor fidei (укрепитель веры), более известная как «адвокат (защитник) дьявола». Его задача заключалась в том, чтобы «мешать» канонизации или беатификации праведников, формулировать аргументы против, вынуждая тем самым церковь более тщательно отбирать кандидатуры и описание их земных заслуг.

Украинская власть занимается чем-то похожим. Только там пытаются поделить на грешников и праведников исторических персонажей. Праведников славят: буквально на днях Верховная Рада утвердила на 2021 год поминальник, обильно усеянный «героями майдана», боевиками УПА и коллаборантами. Грешникам – суд. Сразу после майдана на Украине судили Януковича, теперь руки дошли до Сталина: «прокуратура автономной республики Крым» запросила для него бесплатного адвоката.

Да, Крыма в составе Украины уже давно нет, а «крымская прокуратура» есть. И не только она, к слову, но и весь остальной набор: полиция, СБУ, набор чиновников. А поскольку делать им всем нечего, то занимаются чем могут. Конкретно эти – судят покойника.

Украина не отпускает татар

Судят, кстати, уже не первый год. Само дело завели ещё в 2017 году, когда Генпрокуратура Украины вынесла подозрение Иосифу Сталину и Лаврентию Берия в организации депортации крымских татар в 1944 году. «Это – восстановление исторической справедливости. Украинское законодательство позволяет проводить уголовное производство даже по тем лицам, которые уже умерли, для того, чтобы реабилитировать потерпевших, установить юридически значимые факты, а речь идет о массовых преступлениях», – объяснил тогда действия ГПУ тогдашний министр юстиции Украины Павел Петренко.

Украинский чиновник, видимо, не в курсе, что потерпевшие уже реабилитированы, причём начался этот процесс ещё во времена СССР. К примеру в Указе Президиума ВС СССР № 493 (2 сентября 1967 года) указано, что «…после освобождения в 1944 году Крыма от нацистской оккупации факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками определённой части проживающих в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма».

Затем, уже в 1989 году ВС СССР прямо осудил депортацию, признав её незаконной и преступной (Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» от 15 ноября 1989 года).

Наконец 21 апреля 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов». В частности указ предусматривал выделение из федерального бюджета на обустройство репрессированных 10 млрд рублей (на период 2014-2020 гг), строительство мемориального комплекса, вещание крымско-татарских СМИ и т.п.

Тут нужно пояснить, зачем на Украине этими занимается Генпрокуратура, Минюст, призрачная «прокуратура АРК» и власть в целом. На крымских татар там возлагают большие надежды. Вернее, не на них самих, а на разжигание конфликта между крымско-татарской общиной и российской властью. Педалирование темы угнетения малого народа – железобетонное основание для продления разного рода санкций в отношении РФ. Не говоря уж о том, что гипотетический конфликт общины с российской властью, её организованная оппозиция стала бы для Киева манной небесной.

Ведь сегодня в качестве примеров «угнетения» Украине приходится подсовывать Европе осужденных активистов террористической организации Хизб ут-Тахрир. А Европе приходится делать вид, что она верит в то, что члены этой организации осуждены за правозащитную деятельность.

В итоге Украина просто не может предложить крымским татарам что-то такое, что перебило плюсы от российского гражданства, от проживания на своей исторической родине, от мер по реабилитации. Да и предлагать-то особенно некому: «Крымские татары между собой все друг друга знают. И мы не видим тех семей, которые отсюда уезжают. Один или полпроцента уехали, и те, наверно, пожалели, что сделали это», – заявлял в 2018 году зампредседателя общественного совета крымско-татарского народа Рустем Ниметуллаев.

Правда, по состоянию на начало 2019 года из Крыма на Украину выехали порядка 35 тыс человек. Однако зампредседателя общественного совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров подчёркивает, что это общая цифра: «Это все – и крымские татары, и не крымские татары». К тому же есть и обратный поток: «Есть и обратная волна миграции с Украины, в том числе тех, кто успел уехать. Они возвращаются, потому что не нашли тех благ, о которых мечтали. Они понимают, что весь народ здесь, он живет, продолжает развиваться, строит свое будущее».

Но тема депортации, конечно же, остаётся для крымских татар чувствительной и Украина с радостью на эту мозоль давит: «А давайте Сталина за депортацию судить? Конечно, давайте!».

Вторая ходка

Тем более, что методика-то уже опробованная – Сталину не впервой представать перед украинским правосудием. 22 мая 2009 года Главное следственное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело в отношении Сталина, Молотова, Кагановича, Косиора, Постышева, Чубаря и Хатаевича «…по факту совершения в 1932-1933 годах на Украине геноцида, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины». Иными словами, следователи СБУ не просто утверждали, что все перечисленные несут персональную ответственность за сознательную организацию голода, но и то, что голод был направлен против этнического украинского населения.

В те далёкие времена на Украине ещё были люди, помнившие о букве закона. «…Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое дело подлежит закрытию… относительно умершего, за исключением случаев, когда производство по делу является необходимым для реабилитации умершего или возобновления дела относительно других лиц по вновь выявленным обстоятельствам», – говорилось в вердикте Апелляционного суда, где рассматривалось данное дело.

Позднее суд даже опубликовал специальное разъяснение, где отдельно подчёркивалось что «…суд не признавал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (геноцид), как об этом неоднократно ошибочно, с негативной составляющей, заявлялось в средствах массовой информации. Суд не имел процессуальной возможности это сделать, поскольку действующее уголовно-процессуальное законодательство Украины не предполагает предъявления обвинения умершим, и уж тем более их осуждения».

То ли судьи с тех пор перековались и готовы учитывать «революционную целесообразность», то ли законы поменялись, но Сталину снова придётся усесться на скамью подсудимых.

При всей кажущейся шапитошности данного судилища у него есть ещё одна важная функция: с помощью подобных процессов Украина пытается доказать всем свою инность, непохожесть. В данном случае – непохожесть на Сталина и его окружение.

Поэтому решение Киевского центра адвокатской помощи выглядит как издёвка над «крымскими недопрокурорами». Защищать Сталина поручили тому же адвокату, что защищал журналиста Кирилла Вышинского. Того самого экс-руководителя «РИА Новости-Украина», которому украинское «правосудие» в своё время устроило полный набор сталинских репрессий в их обывательском понимании: обвинение в госизмене, содержание в СИЗО, граничащее с пытками, этапирование по всей стране в разные суды, публикацию от его имени фальшивых признаний и т.п.

Что же до самого судебного процесса, то его результат, как ни странно, будет позитивным в любом случае. Повторится ситуация 10-летней давности – хорошо, значит есть ещё на Украине вменяемые люди. Осудят – лишний пример украинского безумия и распада элементарных понятий о государстве и правосудии. Для тех же крымских татар, кстати.

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