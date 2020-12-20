“Отключили отопление, забрали матрасы”. Вышедшая из СИЗО “Мисс Беларусь” рассказала об условиях содержания

20.12.2020, 15:34, Новости дня

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20 декабря вышла на свободу обладательница титула “Мисс Беларусь 2008” и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба “Динамо” Ольга Хижинкова, которая провела в СИЗО 42 дня за участие в митинге. Она рассказала изданию TUT.BY об условиях содержания.

Хижинкова дала интервью журналистке TUT.BY Александре Квиткевич, с которой ранее провела вместе 10 суток в камере изолятора на Окрестина. Тогда Квиткевич писала об ужасных условиях содержания – женщины не могли принять душ, у них была забита раковина, протекал унитаз, было очень холодно, на их жалобы практически не реагировали. На просьбы сделать что-то с холодом в камере, силовики отвечали, что “надо было сидеть дома в тепле”.

Теперь же “Мисс Беларусь” рассказала, как провела оставшуюся часть своего срока. По ее словам, после ухода Квиткевич, к ней подселили россиянку, которую судили за видео в Instagram – ей дали 15 суток за публикацию видео с силовиками, в которых она негативно отзывалась о них. Неделю назад у них в камере камере отключили отопление, при том, что до этого все время дуло из окна. Женщинам таки починили кран и унитаз, но потом забрали матрасы, ничем это не объяснив.

Спала Хижинкова на полу, стелила на него одеяла и закутывалась в одежду. У одной из задержанных женщины из-за этого начался цистит.

Почти весь свой срок Хижинкова провела в изоляторе на Окрестина – он известен плохими условиями содержания, а в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что тамошние силовики жестоко обращаются с задержанными. Позже ее перевели в СИЗО города Жодино, где условия были получше.

Журналистка спросила, не собирается ли Хижинкова после всего, что пережила, уехать из страны. Та ответила, хочет жить в Беларуси и даже не думала о переезде, так как очень любит свою страну.

Хижинкову задержали 8 ноября в Минске на очередной воскресной акции протеста. Ее трижды судили по статье об участии в несанкционированном мероприятии, добавляя новые сроки административного ареста.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.