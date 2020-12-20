 

Почти 70% населения Индии не хотят вакцинироваться от коронавируса

20.12.2020, 14:40, Новости дня
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69% населения Индии не хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической организации Local Circles, сообщает 18 декабря The Indian Express.

Социологи опросили более 18 тыс. человек из 242 районов страны. 66% респондентов составили мужчины и 34% – женщины. Исследование проводилось с 10-го по 15 декабря.

Главными причинами нежелания вакцинироваться среди индусов были недостаточная осведомленность о побочных эффектах вакцины, сомнение в ее эффективности, а также растущее убеждение в том, что человек не заразится этим заболеванием из-за высокого уровня иммунитета.

В октябре организация проводила аналогичный опрос, тогда против вакцин выступали 61% респондентов.

Вместе с тем, в отдельном опросе, в котором приняли участие медработники, 45% сказали, что готовы вакцинироваться, а 55% респондентов отложили вакцинацию на более поздний срок или еще не определились с решением.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте после США по уровню распространения COVID-19. Болезнь подтвердили у более 10 млн человек, 145,5 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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