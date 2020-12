DM – лекарство не должно быть хуже болезни — Трамп раскритиковал новый карантин в Великобритании

Правительство Бориса Джонсона ввело жёсткий режим изоляции в Лондоне и на юго-востоке Англии в связи с появлением нового «более заразного» штамма коронавируса. Этот шаг вызвал осуждение со стороны американского президента. По его мнению, шаг британских властей может оказаться «хуже самой проблемы», пишет Daily Mail.



Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на решение Великобритании ввести новый карантин перед Рождеством. На этот шаг власти страны пошли после того, как в Англии был обнаружен новый опасный штамм коронавируса, получивший название VUI-202012/01, пишет Daily Mail.

Накануне премьер-министр Борис Джонсон объявил, что в полночь с субботы на воскресенье Лондон и некоторые части юго-восточной Англии перейдут на карантин 4-го уровня — самого высокого в Соединённом Королевстве. В связи с новыми строгими мерами, которые затрагивают 18 миллионов человек, все второстепенные предприятия должны закрыться, а местные жители не покидать свои дома — за исключением случаев крайней необходимости, например, похода на работу — до 30 декабря, поясняет издание.

«Скрепя сердце, я должен сообщить вам, что мы не можем провести Рождество, как планировалось ранее», — заявил Джонсон. По словам главы правительства, он пришёл к выводу, что «у него нет альтернативы», и люди должны пожертвовать праздничными торжествами, чтобы защитить жизни своих близких.

Всё это происходит на фоне резкого увеличения числа случаев заболевания в регионе. По мнению врачей, это всплеск вызван быстро распространяющимся новым вариантом коронавируса, «который является на 70% более заразный, чем прошлые штаммы».

Хотя мутировавший штамм не считается смертоноснее старого варианта, существуют опасения, что он может вызвать вспышку в других странах. В том числе в США, которые уже сталкиваются с рекордными показателями госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19.

Тем не менее, Трамп дал ясно понять, что США не будут следовать по пути, выбранному правительством Джонсона. «Мы не хотим вводить карантин. Средство не может быть хуже самой проблемы!» — написал глава Белого дома, комментируя новость.

Американский президент неоднократно заявлял, что он выступает против введения ещё одного общенационального режима изоляции, так как эта мера может навредить экономике. Трампа широко осуждают за его ответ на эпидемию коронавируса, которая поразила почти 17,5 миллионов и унесла жизни более 300 тыс американцев, напоминает Daily Mail.

На этой неделе в Великобритании и США начали массово делать прививки от COVID-19. При этом, по словам советников британского правительства по борьбе с пандемией, пока нет никаких признаков того, что вакцины могут оказаться неэффективными против нового штамма.

Соединённое Королевство оказалось одной из наиболее пострадавших от эпидемии европейских стран. К настоящему моменту коронавирус поразил более чем 2 миллионов и унёс жизни свыше 67 тыс британцев, подчёркивает Daily Mail.