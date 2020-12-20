 

Трампа заподозрили в попытках захвата власти

20.12.2020, 10:48, Новости дня
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Чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты выборов, сообщили американские СМИ.

Трамп все больше времени проводит со сторонниками теории заговора, в частности со своим бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом. Есть мнение, что он может ввести военное положение и конфисковать автомобили для голосования, пишет Axios.

«Обеспокоенны не те слабые бюрократы, которых мы ненавидим. Это люди, которые, возможно, пережили больше безумия и беспредела, чем любые официальные лица администрации в истории», – цитирует издание высокопоставленного чиновника Белого дома.

В субботу Трамп вновь заявил, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США.

Ранее республиканец заявил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.



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