Названа дата запуска ракеты «Ангара»

20.12.2020, 7:24, Новости дня

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Как сообщили в «Роскосмосе», российская ракета-носитель выведет на орбиту Земли космический корабль в 2025 году. Запуск планируется осуществить с космодрома «Восточный».

Через пять лет при помощи этой ракеты полет осуществит корабль с космонавтами. А годом ранее будет запущен грузовой корабль, который также взлетит при помощи «Ангары». При этом в «Роскосмосе» планируют отработать процедуру стыковки с Международной космической станцией.

«Ангара» считается одна из самых перспективных российских ракет, предназначенных для запусков космических аппаратов. По оценкам специалистов, у нее большой потенциал. Технические характеристики носителя позволяют осуществлять различные запуски.