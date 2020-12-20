 

Старт нового российского модуля на МКС могут перенести

20.12.2020, 6:54, Новости дня
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Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международную космическую станцию могут отложить до июля 2021 года, следует из предварительной программы полета станции, разработанной в РКК «Энергия».

Согласно программе, которая еще пока не утверждена, старт модуля «Наука» на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур намечается на 15 июля, а его стыковка с МКС – на 23 июля, передает РИА «Новости».

В то же время в ноябре заместитель директора департамента пилотируемых космических программ Роскосмоса Владимир Данеев говорил, что запуск «Науки» ожидается предварительно в конце апреля.

В «Науке» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле «Звезда»), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.

Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок «Заря» (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль «Звезда» (2000), стыковочный отсек «Пирс» (2001) и малые исследовательские модули «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).

В ноябре в РКК «Энергия» предложили отказаться от МКС в пользу собственного орбитального проекта, так как ряд элементов МКС повреждены, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. При этом в «Энергии» пояснили, что речь о прекращении эксплуатации МКС после 2025 года не идет и решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне.  



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