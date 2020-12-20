 

Трамп вновь заявил, что Байден проиграл на выборах президента США

20.12.2020, 4:12, Новости дня
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Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США.

«Он не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!» – написал американский Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее республиканец заявил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.



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