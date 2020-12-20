 

Такого, как происходит в Крыму с храмом ПЦУ, не было “даже во времена безбожной советской власти” – Епифаний

20.12.2020, 3:54, Новости дня
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В оккупированном Россией Крыму сложная ситуация с деятельностью Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 19 декабря.

“Что касается оккупированного Крыма, то сейчас там ситуация достаточно сложная. Потому что так называемые “суды” оккупированного Крыма принимают решения о сносе храмов, о закрытии нашего центрального кафедрального храма… Есть предписания, есть решения “суда”. Но пока что не дошло до такого дела, чтобы храм был разрушен”, – сказал он.

Предстоятель напомнил, что оккупационные власти полуострова заставляют ПЦУ самостоятельно снести ее храм в Крыму.

“Такого не было даже во времена безбожной советской власти. Они сами разрушали храмы. А эти принимают решения, чтобы мы собственными руками сносили храм, который построили. Это абсурд”, – подчеркнул Епифаний.

В марте 2019 года “министерство имущественных и земельных отношений Крыма” подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня “арбитражный суд” оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле крымский архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма “разграблено и разломано”. Епархия просила апелляционный “суд” отменить решение первой инстанции.

В ноябре 2019 года “Евпаторийский городской суд” обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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