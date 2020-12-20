 

В РФ заявили о природном происхождении COVID-19

20.12.2020, 3:18, Новости дня
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Анализ геномов COVID-19 доказывает, что новый коронавирус создан не людьми, а имеет природное происхождение, рассказал директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Я считаю, что новый коронавирус – это не техническое изобретение человека, и анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе», – передает слова Максютова радио Sputnik.

По словам директора центра, факт природного происхождения COVID-19 подтверждается обнаружением коронавирусов, не заражающих человека и отличающихся от SARS-CoV-2 не более, чем на 1%.

Ранее в «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19.



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